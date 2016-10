Lezers tevreden na testen escape rooms ’Claus’ in Hoofddorp

Foto United Photos/Paul Vreeker De testteams in de Inca’s Doom. Van links naar rechts: het team van de slimme meisjes, de drie collega’s, de familie Maarse en het toekomstige echtpaar. Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Welke lezers willen de splinternieuwe escape rooms bij ’Claus’ in Hoofddorp uitproberen? En waarom? Deze oproep in de krant maakte zoveel enthousiasme los dat we deze dinsdag vier uiteenlopende testteams langs konden sturen.

Door Paul van der Kooij - 18-10-2016, 21:45 (Update 18-10-2016, 22:35)

Zo willen drie collega’s ontdekken of hun samenwerking goed genoeg is om binnen een uur uit zo’n room te kunnen ontsnappen. Een paar dat 2 december gaat trouwen, wil weten of het door goed samen te werken ook echt een mooie toekomst tegemoet gaat.

Ook zijn er ouders...