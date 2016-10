Angela (9) uit Hoofddorp met ’Lekker puh’ in race voor WNF-Photos Award

Foto: Angela Seuters

HOOFDDORP - De Hoofddorpse Angela Seuters (9) maakt kans op een WNF-Photo Award.

Door Wessel Mekking - 19-10-2016, 6:30 (Update 19-10-2016, 6:30)

Haar foto ’Lekker puh’, geschoten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, is een van de dertig kiekjes die is genomineerd door natuurfotograaf en Wereld Natuur Fonds-ambassadeur Frans Lanting. In totaal werden liefst elfduizend foto’s ingezonden.

Angela schoot in de lach toen ze het damhert, dat z’n tong uitsteekt, zag. ,,De foto is voor mij bijzonder, omdat ik veel van humor houd. Dit hert liet dat ook zien en maakte mij aan het lachen’’, schreef ze bij haar inzending.

De Hoofddorpse basisscholiere maakt kans op de WNF-Kids Award, voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud, en op de publieksprijs.

Stemmen kan via www.wnf.nl