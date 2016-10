Twee patiënten in Spaarne Gasthuis met ziekenhuisbacterie in isolatie

HOOFDDORP - Twee patiënten in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp hebben de zogeheten VRE-bacterie bij zich. Om verspreiding van de bacterie tegen te gaan wordt de afdeling gedesinfecteerd en zijn deze twee patiënten geïsoleerd. Hun verpleegkundigen mogen niet met andere patiënten in aanraking komen.

Door Arthur de Mijttenaere - 18-10-2016, 15:54 (Update 18-10-2016, 16:30)

VRE is de afkorting van vancomycine-resistente enterokok. De enterokok is een bacterie die bij mensen in de darmen voorkomt. Bij gezonde mensen is dat ongevaarlijk.

Bij ernstig zieke mensen kan deze bacterie een infectie veroorzaken waarvoor behandeling met antibiotica noodzakelijk is. Wanneer de bacterie bij patiënten niet meer reageert op die behandeling spreekt men van VRE.

