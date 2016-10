Buren zien geen snel einde overlast garagebedrijf Rijsenhout

DEN HAAG - Ondanks een voorlopige ’overwinning’ bij de Haarlemse rechtbank ziet de familie Hofland geen snel einde komen aan de overlast van garagebedrijf Vermeulen aan de Bennebroekerweg in Rijsenhout. De familie valt vooral over het plaatwerk aan oude auto’s wat voor langdurig lawaai zorgt. Maar volgens Vermeulen en het gemeentebestuur vindt er geen plaatwerk plaats. Dat is daar ook niet toegestaan.

Door Van onze verslaggever - 17-10-2016, 14:49 (Update 17-10-2016, 14:55)

Het gemeentebestuur ging maandag in hoger beroep bij de Raad van State, omdat die het oneens is met het oordeel...