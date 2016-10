Bier, vlees en muziek tijdens Oktoberfeest

Foto United Photos / Gwendelyn Luijk Oktoberfest: de polonaise barst los.

NIEUW-VENNEP - Zaterdag werd voor het eerst het Oktoberfeest gevierd op het Harmonieplein bij de muziekkoepel in Nieuw-Vennep. Het feest heeft alles weg van het Duitse Oktoberfest. Het enige verschil is dat er Nederlandse muziek uit de speakers knalt. Het recept voor een goed feestje.

Door Marjolein Vos - 16-10-2016, 17:56 (Update 16-10-2016, 18:14)

De Harmoniekoepel staat inmiddels al 2,5 jaar in Nieuw-Vennep. De Koepelcommissie, bestaande uit leden van Maatvast, Pier K en de dorpsraad, zorgt voor feestjes voor jong en oud.

,,Het eerste feest wat we hadden, was het 5-meifeest. We...