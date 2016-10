Automobilist zwaargewond bij ongeval in Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt nadat hij op de IJweg in Nieuw-Vennep tegen een boom was gebotst.

Door Daniël Mol - 16-10-2016, 8:16 (Update 16-10-2016, 8:28)

Het ongeluk gebeurde omstreeks 02.15 uur. Door de ernst van de situatie werd er aanvankelijk ook een traumahelikopter ingezet. Die bleek niet nodig. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie gaat er na het eerste onderzoek vanuit dat het om een een eenzijdig ongeval gaat. Tijdens dat onderzoek was de IJweg volledig afgesloten voor verkeer.