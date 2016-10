Laura de Jong (80) uit Nieuw-Vennep, een nuchtere plattelandsvrouw

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Laura De Jong-Bronkhorst op een bankje, gemaakt van oude tractorzitjes.

NIEUW-VENNEP NIEUW-VENNEP - Op de internationale dag van de plattelandsvrouw heeft Laura de Jong-Bronkhorst (80) het deze zaterdag over de plattelandsvrouwen van de polder. We vroegen haar alvast een tipje van de sluier op te lichten. Wie zijn die vrouwen en wat willen ze met de polder? Wie nog meer wil horen, is vanaf 16.00 uur welkom in het Historisch Museum Haarlemmermeer. ,,Mensen kunnen dan gelijk de nieuwe expositie van miniaturen zien en proosten’’, weet vrijwilligster De Jong.

Door Paul van der Kooij - 15-10-2016, 9:00 (Update 15-10-2016, 9:00)

Zeker, ze heeft haar...