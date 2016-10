Aanpak taxi-ronselaars Schiphol is moeilijk

HOOFDDORP - De overlast van ronselende taxichauffers op Schiphol is op korte termijn niet te bestrijden.

Door Bart Boele - 14-10-2016, 16:32 (Update 14-10-2016, 16:50)

Het gaat om een groep van negentig rijders die toeristen in de aankomsthal opwachten en meenemen. Ze staan ook op het Jan Dellaertplein voor de hal met hesjes aan waarop ’official’ staat.

,,Daar is niets aan te doen, het is niet verboden’’, aldus burgemeester Theo Weterings. ,,We treden niet op. Als we het wel doen vervolgt het Openbaar Ministerie niet. Dat is een deel van het probleem.’’

De...