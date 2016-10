’Een kogel door mijn kop jagen, dan ben ik van mijn schulden af’

Rechtbank Haarlem.

HAARLEM - De zwarte fiets stond niet op slot en was gestald in een poortje. Dat was te verleidelijk voor een 43-jarige man uit Lisserbroek. Hij stal de fiets. Voor zijn zoon, omdat er geen geld was om een fiets te kopen.

Door Hein Flach - 14-10-2016, 16:29 (Update 14-10-2016, 16:29)

De Lisserbroeker had de pech dat een getuige die dag, 24 juli 2016, zag wat hij deed. De eigenaar deed vervolgens aangifte van diefstal. De dief moest vrijdag verschijnen voor de politierechter in Haarlem.

De officier van justitie lepelde uit het...