Politie denkt in zaak liquidatie Latumahina aan vergismoord

HFV/Olim Bajmat

AMSTERDAM - De politie houdt er sterk rekening mee dat de liquidatie van Djordy Latumahina afgelopen zaterdag in Amsterdam een vergissing is geweest. De 31-jarige Amsterdammer zou mogelijk niet het beoogde doelwit van de schietpartij zijn geweest.

Dat laat korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg van de politie Amsterdam weten in het AT5-programma Het Verhoor. Aalbersberg sprak van een zeer heftige zaak en meldde dat er maar liefst veertig agenten aan het onderzoek werken.

Dat er mogelijk sprake is van een vergismoord en dat het slachtoffer geen banden onderhield met de onderwereld zou de politie extra motiveren om deze zaak op te lossen.

De politie houdt overigens nog altijd rekening met andere scenario’s, het is nog niet vastgesteld dat het daadwerkelijk om een vergismoord gaat.

Latumahina werd afgelopen zaterdag in de parkeergarage onder zijn woning in Amsterdam-West doodgeschoten in het bijzijn van zijn vriendin en 2-jarige dochtertje. De vriendin van Latumahina raakte zwaargewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Het meisje bleef ongedeerd.

De daders kregen met een tweede vluchtauto een lekke band in Hoofddorp en lieten het voertuig daar achter. De politie heeft in Opsporing Verzocht aandacht voor dat laatste feit gevraagd in de hoop op aanknopingspunten via getuigen.