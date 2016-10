Wielrenner slaat over de kop in Zwaanshoek

ZWAANSHOEK - Op de rotonde van de Bennebroekerweg in Zwaanshoek is vrijdagochtend een wielrenner over de kop geslagen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 14-10-2016, 11:38 (Update 14-10-2016, 12:05)

Het slachtoffer fietste in een groep en was in de veronderstelling dat er werd afgeslagen. Toen dit niet het geval was, schrok de man.

Hij remde vervolgens zo hard waardoor hij over de kop sloeg en met een smak op het asfalt terecht kwam. Door het ongeval was de Bennebroekerweg enige tijd afgesloten voor het verkeer.