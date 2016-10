Nog dit jaar nieuwe locaties spoedzoekers en statushouders in Haarlemmermeer

HOOFDDORP - Haarlemmermeer is nog niet klaar met het zoeken naar plekken voor het huisvesten van statushouders en spoedzoekers. Wethouder Tom Horn verwacht nog dit kalenderjaar met ’een paar nieuwe locaties’ te komen.

Door Richard Walraven - 14-10-2016, 7:54 (Update 14-10-2016, 7:54)

De stofwolken van het raadsdebat over de huisvesting van statushouders (asielzoekers die in ons land mogen blijven) en spoedzoekers (gezinnen die dakloos dreigen te raken) in de Etta Palmstraat in Hoofddorp en in Cruquius zijn nog nauwelijks opgetrokken. Maar Horn is al bezig met de volgende plekken. Ook hij...