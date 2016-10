Museum Hoofddorp toont de fijne wereld van Jan Markus

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Miniaturen van de hand van Jan Markus zijn vanaf zaterdag te zien in het Historisch Museum Haarlemmermeer Bekijk Fotoserie

LIJNDEN - Hij heeft net niet meer mogen meemaken dat zijn piepkleine maar fijne werkjes in een museum werden tentoongesteld. Op 29 september, twee weken voordat in Historisch museum Haarlemmermeer de expositie ’Boerderij in miniatuur’ opent, overleed Lijndenaar Jan Markus op 96-jarige leeftijd.

Door Paul van der Kooij - 13-10-2016, 15:54 (Update 13-10-2016, 15:57)

„Maar hij zou het wel heel bijzonder hebben gevonden”, weet oudste zoon Kees. Een museum is toch weer een treetje hoger dan de tentoonstelling die enkele jaren geleden werd gehouden in de Vluchthaven, het plaatselijke dorpshuis waar vader Jan...