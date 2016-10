N232 afgesloten door ongeluk bij Vijfhuizen

Foto’s: Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

VIJFHUIZEN - Op de N232 bij Vijfhuizen heeft donderdag een ongeluk plaatsgevonden. Er waren drie auto’s bij betrokken en er is één persoon gewond geraakt.

Door Jan Balk - 13-10-2016, 13:49 (Update 13-10-2016, 13:49)

In verband met het ongeluk is de N232 in beide richtingen afgesloten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.