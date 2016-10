Horrorclowns laten tiener schrikken in Vijfhuizen

Foto: Politie Diemen

VIJFHUIZEN - Het fenomeen ’horrorclown’ is ook opgedoken in Vijfhuizen. Een geschminkt duo liet de veertienjarige Tico schrikken.

Dat laat zijn moeder weten aan RTV-NH. De clowns begonnen Tico schreeuwend te achtervolgen in een fietstunnel. Of ze ook bewapend waren is onduidelijk. Zijn moeder Angelique laat de omroep weten dat Tico erg is geschrokken. ,,Ik mag hopen dat het gewoon debielen zijn die niets beters te doen hebben, maar je weet het tegenwoordig niet meer zo.”