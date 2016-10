Burgemeesters: Alle vertrouwen in de toekomst

Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Pieter Heiligers wijst aan welk stuk Haarlem tot 1925 bij Haarlemmerliede en Spaarnwoude hoorde. Theo Weterings kijkt toe.

HOOFDDORP - De fusie van Haarlemmermeer en buurgemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is weer een stap dichterbij.

Door Bart Boele b.boele@hollandmediacombinatie.nl - 13-10-2016, 7:21 (Update 13-10-2016, 7:21)

Met de ondertekening vorige week van het bestuurlijk convenant voor de fusie hebben twee burgemeesters in feite hun eigen ontslagbrief ondertekend. Per 1 januari 2019 zijn ze hun baan kwijt.

„Dat is niet de belangrijkste gedachte die bij mij opkomt”, zegt Theo Weterings van Haarlemmermeer. „Het is meer het opnieuw besluiten om samen aan de fusie te werken.” Zijn collega Pieter Heiliegers: „Het is wel een eervol...