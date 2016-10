Rust blijft in Badhoevedorp

HOOFDDORP - Het sluiten van het Badkuipterrein heeft nauwelijks tot jongerenoverlast in Badhoevedorp geleid.

Door Bart Boele - 12-10-2016, 19:19 (Update 12-10-2016, 19:19)

Het terrein aan de Rijstvogelstraat werd deze zomer gesloten omdat jongeren zich niet aan de afspraken hielden. Straatcoaches en politie hielden daarop extra toezicht in het dorp voor het geval jongeren overlast zouden veroorzaken. Er zijn in totaal slechts zeven waarschuwingen uitgedeeld.

Of de jongerengroepen de Ringvaart zijn overgestoken naar Amsterdam is niet bekend. ,,Wij hebben geen zicht op wat er in Amsterdam gebeurt’’, zegt burgemeester Theo Weterings. Bij...