Donderdag meer duidelijkheid over vervanging boezembruggen N200 Halfweg

Historische foto van de sluisjes bij Halfweg en de boezembruggen. Bekijk Fotoserie

AMSTERDAM - Donderdag wordt bekend of de drie boezembruggen in Halfweg in 2017 alle drie tegelijk door Rijkswaterstaat worden vervangen, of een voor een.

Door Hein Flach - 12-10-2016, 15:44 (Update 12-10-2016, 16:17)

Dat gebeurt tijdens een interne bijeenkomst in Amsterdam met betrokken partijen zoals gemeenten, waterschap Rijnland, drinkwaterbedrijf AWD en Rijkswaterstaat.

Drie bruggen tegelijkertijd vervangen heeft als grote nadeel dat de hele N200 door Halfweg tijdelijk geheel dicht moet, hetgeen grote gevolgen heeft voor de verkeersdruk op de A9 en de A10, waar dan files worden verwacht, en het locale wegennetwerk....