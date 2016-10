Foto Gans sluit na 20 jaar deuren in Hoofddorp

HOOFDDORP - Na twintig jaar in het centrum van Hoofddorp te hebben gezeten, sluit Foto Gans haar deuren.

Door Walter van Polanen - 12-10-2016, 14:33 (Update 12-10-2016, 14:33)

„Dat besluit komt niet zomaar”, laat eigenaar Hans Molenaar weten. „De fotowereld is sterk veranderd in die jaren. De digitalisering heeft het toekomstperspectief voor fotozaken aangepast. Ik heb met plezier gewerkt in Hoofddorp, voor een fijne en trouwe klantenkring. Gestaag dalende omzetten vragen om een verantwoorde keuze voor de toekomst en die keuze is sluiting van de winkel.” Voordat de deuren definitief dichtgaan is volgende week woensdagavond aan de Kruisweg nog een uitverkoop onder het genot van een drankje. Molenaar blijft actief in de fotowereld, maar in een andere rol bij een importeur van apparatuur en accessoires.