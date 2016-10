Meerlanden stinkt nog steeds

HOOFDDORP - Er is nog steeds stankoverlast in de omgeving van afvalbedrijf Meerlanden in Rijsenhout en dat zit HAP-raadslid Tim van Essen niet lekker. Op zijn verzoek wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Door Bart Boele - 12-10-2016, 14:16 (Update 12-10-2016, 14:16)

,,De stankoverlast duurt maar voort’’, aldus Van Essen. Dat klopt, zegt PvdA’er Mieke Booij, ,,we hebben behoefte aan informatie waaruit blijkt daarom het niet lukt de overlast te stoppen.’’

Milieuwethouder John Nederstigt (D66) erkent dat ’het helaas nog niet is gelukt’ om stank in de buurt...