Videoportret: Mats Hoogland uit Hoofddorp, musicalster in de dop

HOOFDDORP - Hij is nog maar vijftien jaar, maar Hoofddorper Mats Hoogland is hard op weg een musicalster te worden.

Door Fokke Zaagsma - 17-10-2016, 6:00 (Update 17-10-2016, 6:00)

Mats Hoogland (15) maakt naam in de musicalwereld

Hij is pas vijftien jaar, maar maakt langzaamaan toch al naam in de wereld der musicals. Na een rol te hebben gespeeld in The Sound of Music, zal Mats Hoogland vanaf september deel uitmaken van de cast van de Efteling-musical De gelaarsde kat.

Momenteel speelt hij in het theater van De Efteling, in de musical De Gelaarsde Kat. Mats neemt drie rollen voor zijn rekening.

Eerder speelde Mats Hoogland in de musical The Sound of Music.

Vorige maand stond de Hoofddorper op het podium bij het Nederlands Film Festival vanwege zijn rol van Marcelleke in de film Weg met Willem.

Studenten van de opleiding Media en Entertainment Management van InHolland Haarlem maakten een videoportret van Mats.