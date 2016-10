Schutters liquidatie Amsterdam kregen lekke band in Hoofddorp

HOOFDDORP - De verdachte auto die zaterdagavond langs de N196 in Hoofddorp werd aangetroffen was daar achtergelaten door de personen die Djordy Latumahina (31) doodschoten in Amsterdam. De daders kregen een lekke band.

Dat meldt de politie in Opsporing Verzocht.

Latumahina werd die zaterdag rond 17.30 uur in de parkeergarage onder zijn woning in Amsterdam-West doodgeschoten in het bijzijn van zijn vriendin en 2-jarige dochtertje. De vriendin van Latumahina raakte zwaargewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Het meisje bleef ongedeerd.

De daders vluchtten eerst in een witte Caddy. Deze werd in de buurt van de schietpartij in brand gestoken. De schutters zijn daarna overgestapt in een zwarte Seat Leon. De vlucht van de daders eindigt vervolgens in Hoofddorp. Daar raken ze op de Kruisweg, voor 18.30 uur, waarschijnlijk de macht over het stuur kwijt. Ze eindigen met een platte band in de berm en besluiten om ook deze auto achter te laten.

De politie hoopt dat iemand de schutters rond 18.30 uur in de buurt van de McDonalds heeft zien lopen. „Het is daar druk, er moeten mensen iets van de crash van de Seat of de personen daarin hebben gezien”.

De politie heeft nog geen idee waarom Djordy en zijn vriendin zijn beschoten. Er is geen aanwijzing gevonden dat Djordy en zijn gezin criminele contacten onderhielden.