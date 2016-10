Berm van A5 in brand bij Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - In de berm van de A5 bij Badhoevedorp is dinsdagavond een brandje uitgebroken. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Door Jan Balk - 12-10-2016, 7:50 (Update 12-10-2016, 7:50)

Het is onduidelijk hoe de bermbrand heeft kunnen ontstaan. De brandweer meldt de brand op Facebook.