Leve de klantvriendelijkheid in Hoofddorp-centrum

Bruno en Ingrid van Es van Deli K’s. ..Niet pushen.. Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - De meest klantvriendelijke ondernemer in Hoofddorp-centrum is... de Hema van Marco van der Weijden en slagerij Gelderblom van de familie Buitenweg. Tenminste, in de eerste van vier weken dat klanten dat mogen bepalen via hun pinboncode.

Door Paul van der Kooij - 11-10-2016, 16:56 (Update 11-10-2016, 16:58)

En daar zijn de twee erg blij mee. Net als de ’volgers’ van Deli K’s en de Volendammer Vishandel. ,,Want je hebt het in het centrum wel over vierhonderd ondernemers’’, meldt visman Martin Bond. ,,Echt superleuk’’, vindt Ingrid van Es van Deli K’s. En...