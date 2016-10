Jongen loopt met stroomstootwapen door Hoofddorp

HOOFDDORP - In de omgeving van Graan voor Visch in Hoofddorp loopt dinsdag een jongen rond met een taser oftewel een stroomstootwapen. De verdachte wordt gezocht zodat het verboden wapen in beslag genomen kan worden.

Door Jan Balk - 11-10-2016, 13:13 (Update 11-10-2016, 13:49)

De licht getinte jongen van rond de achttien jaar maakt deel uit van een groepje jongens. De jongen heeft niet gedreigd met het wapen. “Maar we willen hem van de straat hebben”, meldt een woordvoerder van de politie.

De jongen is ongeveer 1 meter 80 lang en draagt een blauwwit geblokte jas met capuchon. De politie vraagt via Burgernet om tips. Getuigen wordt geadviseerd om 112 te bellen en zelf geen actie te ondernemen.