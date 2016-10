Ontroerende ode aan journalist

HAARLEM - Een prachtig boekje scherpt het geheugen.

Door John Oomkes - 11-10-2016, 12:32

’De man naast de doelpaal/

is mijn vader./

De fanatieke keeper ben ik.

Het is een foto/

die me altijd weer ontroert:/

een vader en een zoon/

op hun veld van dromen.’

Dat schrijft de Haarlemse journalist Gerard Pedroli (Rotterdam, 1946) in zijn eerste werkje met literaire insteek. ’Kort Journaal - herinneringen aan mijn vader’ (MMPublications, 12,95 euro) is een ode aan het werk en de betekenis van zijn vader Wim Pedroli (1911-1988).

Met de Cruijff van toen: Abe Lenstra.

De interlinie van de inleiding hierboven is niet toevallig gekozen. Gerard volgt getrouw de rubriek ’Kort Journaal’, die Wim dertig jaar lang dagelijks schreef voor de Rotterdamse krant De Maasbode.

In die rubriek - die balanceerde tussen opmerkelijke feiten en een persoonlijke column - vatte Pedroli sr. telexberichten samen en voorzag ze van een luchthartige twist. Op dezelfde manier plukte Pedroli jr. flarden uit zijn herinneringen aan een vader - die leefde voor de krant - uit zijn herinnering.

In het laatste geval is ’Kort Journaal’ een oefening in het scherpen van je eigen geheugen geworden. Wat klopt er nog van de anekdote? Hoe precies is de memorie eigenlijk?

Daarbij verricht die wijze van noteren - korte zinnetjes, scherp uitgebeiteld - het noodzakelijke wonder:

’Als je goed kijkt,/

zie je dat mijn vader stiekem/

over de achterlijn is gelopen./

En met beide benen/

in het speelveld staat./

Dat past helemaal niet bij hem./

Hij keek altijd/

van grote afstand/

naar de voetbalwedstrijden/

van zijn zoons.’

Als De Maasbode in 1958 wordt opgeheven, verkassen De Pedroli’s naar Haarlem. Wim krijgt er de topjournalistieke baan in het dan nog ruim aanwezige katholieke medialandschap; hij wordt hoofdredacteur van De Katholieke Illustratie (VNU). Zoon Gerard noteert vilein:

’Haarlem./

Is de hel./

Een voetbal in een tuintje./

Die geven ze daar, verdomme,/

niet terug.’

In die verwensing lees je terug hoe de Rotterdamse Pietje Bell moest leren wennen in het dan nog zo keurige Haarlem. Hoewel keurig?:

’De journalist/

die geen vrienden heeft,

krijgt er aan de Nassaulaan/

vooral vijanden bij.

De dagbladjournalist/

gaat er genadeloos voor de bijl/

in een slangenkuil/

vol met luizige papieren,/

de zelfbenoemde prima donna’s/

van de tijdschriftjournalistiek./

Een heel andere sport,/

waar hij de spelregels/

nooit van leert kennen.’/

De tijd, en de eindigheid ervan, wordt aan het eind van ’Kort Journaal’ teruggebracht tot de Pontiac van Wim Pedroli. Net als in de beroemde reclamespreuk loopt dit exemplaar nog elke dag. Als Gerard hem tenminste niet vergeet op te winden.

’Mijn vader,/

een man van de klok,/

stoort zich daaraan.’/