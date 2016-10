Gemeente: ’Plastic scheiden is nuttig en duurzaam’

HAARLEM - Van al het plastic dat in Haarlem gescheiden wordt ingezameld, wordt 83,5 procent gerecycled.

Door Annalaura Molducci - 11-10-2016, 11:57 (Update 11-10-2016, 11:57)

Dat schrijft de gemeente Haarlem in een persbericht omdat diverse media waaronder deze krant vorige week een kritisch bericht hebben gepubliceerd over de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen via Plastic Heroes. De inzameling zou bedroevend slecht zijn dus gemeenten kunnen er beter mee stoppen, zo luidde de oproep van recycling Nederland aan de Tweede Kamer.

Volgens de gemeente Haarlem is dat onzin. Het hoge recyclingpercentrage in Haarlem...