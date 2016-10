Doodgeschoten crimineel was betrokken bij mishandeling Hoofddorp

De man die maandagavond is doodgeschoten op de Meibergdreef in Amsterdam is een 24-jarige crimineel uit Amsterdam-Zuidoost.

Dat meldt Het Parool.

Volgens de krant is de man sinds zijn dertiende meerdere keren veroordeeld, onder meer voor zware mishandelingen en diefstallen. Vorig jaar werd hij veroordeeld voor een poging tot moord in de Bijlmer. In 2014 was hij betrokken bij een zware mishandeling in Hoofddorp.