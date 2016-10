’Kunstgrasvoetbalvelden zijn veilig’

HOOFDDORP - Op de negentien kunstgrasvoetbalvelden in Haarlemmermeer kan gewoon worden gespeeld.

Door Van onze verslaggevers - 10-10-2016, 17:56 (Update 10-10-2016, 17:56)

Dat stelt de gemeente Haarlemmermeer. ,,Alle kunstgrasvelden voldoen aan de eisen die KNVB aan die velden stelt en ze worden ook gekeurd door de bond.’’ De velden zijn verdeeld over tien sportverenigingen.

,,De KNVB hanteert de richtlijnen van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij vertrouwen op de expertise en het onderzoek van dit instituut’’, aldus de gemeente.

Na een uitzending van het tv-programma Zembla, waarin wordt gesteld dat kunstgrasvelden met rubbergranulaat - vermalen autobanden - kanker zou kunnen veroorzaken bij gebruikers van de velden. Forza-raadslid Michel van Dijk stelde daarop schriftelijke vragen aan B en W. Op de website van de gemeente wordt een eerste algemene reactie gegeven met meteen al antwoorden op een paar van Van Dijks vragen.

In Haarlem heeft na het Schoter Lyceum ook lyceum Sancta Maria besloten om niet meer te gaan gymmen op kunstgras. Voor zover bekend zijn het de enige scholen in Haarlem die het zekere voor het onzekere nemen. De LO-sectie heeft in samenspraak met de schoolleiding besloten de lessen tot de herfstvakantie plaats te laten vinden op gras.

Na de herfstvakantie zijn de lessen in de zalen. ,,Wij hopen dat er in het voorjaar, als de lessen weer buiten worden gegeven, er duidelijkheid is over de effecten van het rubbergranulaat’’, zo schrijft rector Claasje Quadekker van het Sancta Maria. Alle van Steenis, directeur Haemstede Barger, meldt dat de kinderen van deze mavo al niet meer op kunstgras sporten.

Sporters, sportbestuurders en gemeenten wachten het rapport van de Europese Unie verschijnt over de risico’s van het krijgen van kanker en het sporten op kunstgras, waarvan de rubbberen korrels kankerverwekkende stoffen zouden bevatten. Intussen is duidelijk dat in Haalrem twintig kunstgrasvelden zijn voor voetballers. Net als in Haarlemmermeer geldt voor hockey en tennis dat er geen onrust nodig is: die kunstgrasvelden hebben geen rubbergranulaat tussen de namaak grassprieten.

Als het nadere onderzoek van de RIVM en de Europese Commissie erop wijst dat spelen op velden met rubbergranulaat risicovol is voor de gezondheid kunnen de toplagen worden vervangen. Om deze toplagen te vervangen, het gevaarlijke rubbergranullaat maakt dan plaats voor een andere vulling, moeten bedragen worden gerekend van 50.000 tot 70.000 euro. Het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld kost ongeveer 450.000 euro. Een hoog bedrag, maar het onderhoud van een echt grasveld is duurder.