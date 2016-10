Geboeid door het boerenleven

HOOFDDORP - „Makkelijk was het niet”, zegt Neeltje ten Westenend. „Er is wel eens aan me gevraagd of ik in De Efteling ben geboren.”

Door Bart Boele b.boele@hollandmediacombinatie.nl - 10-10-2016, 21:08 (Update 10-10-2016, 21:08)

Dat was als grapje bedoeld, want Ten Westenend voelde aan dat de boeren het eigenlijk wel een leuk idee vonden. De kunstenares zette haar project door, maar tot de ochtend van die septemberzaterdag in 2014 bleef het spannend. Zouden ze komen, alle vijftig boeren? Ze kwamen. Allemaal. „Mijn geluk was dat het die dag te droog was om...