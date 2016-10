De revolutie begint op schooldaken in Haarlemmermeer

United Photos/Toussaint Kluiters Enthousiasme op De Tweemaster in Vijfhuizen: zonnepanelen op schooldaken gaan voor een revolutie zorgen.

VIJFHUIZEN - Een revolutie ontketenen via het schooldak. Het klinkt gek, maar gaat gebeuren in Haarlemmermeer én Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Door op daken van vijf scholen zo veel zonnepanelen te leggen dat in totaal 38 basisscholen eigen energie krijgen, moet een dubbelslag worden geslagen.

Door Paul van der Kooijp.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl - 10-10-2016, 15:39 (Update 10-10-2016, 15:39)

Niet alleen heeft in één klap ruim de helft van de zestig basisscholen in de polder groene stroom, de leerlingen gaan daar ook hun vaders, moeders, opa’s en oma’s warm voor maken.

Het leverde deze maandag veel enthousiaste gezichten...