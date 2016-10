N196 bij Hoofddorp afgesloten om verdacht voertuig

Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - De N196 bij Hoofddorp is zaterdagavond afgesloten vanwege een verdacht bestelbusje dat daar in de berm was aangetroffen. De politie heeft explosievenhonden ingezet om het voertuig te onderzoeken.

Door Floris van Bodegraven - 8-10-2016, 20:41 (Update 8-10-2016, 22:02)

De inzittenden van het busje waren in geen velden of wegen te bekennen. De politie en Marechaussee doen onderzoek naar de achtergelaten auto die ter hoogte van de McDonalds in de berm stond. Hierdoor is de weg de richting van Hoofddorp naar Aalsmeer, ter hoogte van de Vuursteen, afgezet.

De politie onderzocht de verdachte wagen met explosievenhonden. „Het is een gekke plek om een voertuig achter te laten, zo dicht bij Schiphol”, aldus een woordvoerder van de politie. „In zo’n geval nemen we het zekere voor het onzekere, en maken we er een plaats delict van.”

Wat er in het voertuig zit en waarom het daar staat is nog onduidelijk. Volgens de woordvoerder is er tot nu toe nog geen enkele reden om aan te nemen dat er verband bestaat met de schietpartij eerder zaterdag in Amsterdam waarbij een man omkwam en een vrouw zwaar gewond raakte, is onbekend.

Automobilisten wordt aangeraden om te rijden via de N201. Het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren.