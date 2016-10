Automobilist gaat kopje onder in Beinsdorp

BEINSDORP - De bestuurder van een auto is zaterdagmiddag tijdens een ritje over de Hillegommerdijk in Beinsdorp te water geraakt. De man bleef wonderwel ongedeerd.

Door Internetredactie - 8-10-2016, 14:50 (Update 8-10-2016, 14:55)

Het is nog onduidelijk hoe de automobilist de macht over het stuur kon verliezen. Nadat zijn auto te water raakte heeft hij het voertuig op eigen kracht kunnen verlaten.

Omdat de ernst van de situatie aanvankelijk onduidelijk was, rukten de hulpdiensten in groten getale uit. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Duikers van de brandweer zijn momenteel nog bezig met het lokaliseren van de auto. Wegens het ongeval is de Hillegomerdijk voorlopig in beide richtingen afgesloten.