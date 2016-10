Dronken automobiliste rijdt auto in sloot in Hoofddorp

HOOFDDORP - Een beschonken automobiliste is vrijdagavond kort voor middernacht in een sloot naast de IJweg in Hoofddorp gereden. Dit gebeurde nadat de vrouw besloot om via een voetgangerspad naar haar woning te rijden.

Door Internetredactie - 8-10-2016, 7:23 (Update 8-10-2016, 7:34)

Zij raakte daarbij een paaltje en schoot vervolgens met de achterkant van haar auto de sloot in.

Diverse hulpdiensten, waaronder een duikteam en een traumateam, werden opgeroepen om hulp te bieden.

Uiteindelijk bleek het letsel van de vrouw mee te vallen.

Na dat nieuws wilde ze al slingerend naar huis lopen, maar dat hielden een paar agenten tegen.

De vrouw moest mee naar het politiebureau omdat ze te veel alcohol had genuttigd. Haar wagen is later door een bergingsbedrijf uit de sloot getakeld.