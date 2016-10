Bezoekers eten gratis bij derde barbecuewedstrijd van het jaar in Hoofddorp

Foto: Michella Kuijkhove De Dutch BBQ Crew doet, net als vorig jaar, mee aan de BBQ Society Cook-Off in het Haarlemmermeerse Bos.

HOOFDDORP - De BBQ Society Cook-Off is alweer de derde barbecuewedstrijd in Hoofddorp dit jaar. ,,Het is zo’n populaire locatie, omdat het voor buitenlandse teams goed te bereizen is. Niet alleen per vliegtuig, maar ook met de boot’’, denkt Frits de Jonge. Hij is organisator van de internationale wedstrijd die dit weekeinde in het Haarlemmermeerse Bos wordt gehouden.

Door Wessel Mekking - 7-10-2016, 18:03 (Update 7-10-2016, 18:04)

Net als de Tony Stone Low & Slow BBQ Competition wordt dit evenement gehouden in de buurt van Papa’s Beach House. Het is alweer de derde keer dat de BBQ Society Cook-Off op deze locatie wordt gehouden, een mooie plek in de buurt van het water, weet De Jonge.

Maar heel even was de organisator bang dat-ie het evenement af moest blazen. Hij kreeg de vergunning voor de wedstrijd pas donderdag binnen, terwijl hij die in april had aangevraagd. De vergunningaanvraag voor de vijfde editie zal hij dan ook volgende week al op de bus doen, weet De Jonge nu al.

Maar eerst de wedstrijd van dit weekeinde, waarvoor 47 teams van over de hele wereld naar Hoofddorp komen. Ze doen mee aan een zogeheten low-&-slowwedstrijd. Het vuur staat laag en het vlees moet urenlang grillen, sommige enorme stukken meer dan tien uur. De ongeveer tweehonderd deelnemers bereiden kip, ribs, varkensschouder en brisket.

Zondag vanaf 12 uur leveren de teams hun gerechten in bij de jury. Voor de bezoekers blijft heel veel gratis vlees over, het merendeel zelfs, belooft De Jong. De zes juryleden krijgen lang niet alles op. ,,De bezoekers kunnen heerlijk proeven.’’

Ook wordt zondag bekend welk team zich Nederlands Kampioen BBQ 2016 mag noemen. De teams maken ook kans op een plekje op Jack Daniel's World Championship Invitational Barbecue in de Verenigde Staten. Dat is hét walhalla voor wie meedoet aan barbecuewedstrijden, vertelt De Jonge.

Het evenement in Hoofddorp kent ook een aantal bijnummers. Zo bereiden de teams een dessert en staat zaterdag een wedstrijd steak grillen op het programma. Dan wordt ook bekend wie mee mag doen aan het wereldkampioenschap steak grillen, op 29 oktober in Texas, Verenigde Staten.