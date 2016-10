Parkeren per minuut start snel

HAARLEM -

Het betaald parkeren per minuut in de Haarlemse parkeergarages gaat na vijf jaar wachten op 1 november van start. Het idee komt van raadslid Sander van den Raadt van Trots Haarlem. Hij kreeg complimenten van raadsleden en wethouder Cora-Yfke Sikkema. Het tarief is wel met elf cent omhoog gegaan naar 2,96 overdag omdat dat makkelijker deelbaar was.