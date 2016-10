Gemeenteraad positief over Buuv

HAARLEM - De gemeentelijke sociale marktplaats Buuv waarop gratis diensten worden aangeboden is een prachtig middel om mensen tot elkaar te brengen. Gelukkig worden de kosten per match ook steeds lager, stelt de gemeenteraad.

Door Annalaura Molducci - 7-10-2016, 17:25 (Update 7-10-2016, 17:27)

Vijf jaar geleden werd de marktplaats opgericht. Aanvankelijk was er kritiek omdat het koppelen van vrijwilligers en vragers behoorlijk prijzig was: 170 euro per match. Dat kwam omdat de sociale makelaars ook moesten worden betaald.

Die kosten zijn nu gedaald naar 30 euro per match. Dat komt omdat er...