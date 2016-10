Wielerronde van Rijsenhout breekt met organisatie feestweek

Rijsenhout.

RIJSENHOUT - De organisatie van de Wielerronde van Rijsenhout heeft gebroken met die van de feestweek.

Door Hein Flach - 7-10-2016, 17:17 (Update 7-10-2016, 17:17)

Vanaf komend wielerseizoen wordt de populaire wielerronde in Rijsenhout op een vast tijdstip verreden: altijd in week 24 op donderdag. Komend jaar is dat dus 15 juni.

Vorig jaar dreigde het helemaal spaak te lopen. De wielerronde maakte voorheen deel uit van de Feestweek Rijsenhout, maar die organisatie was ’vergeten’ op tijd een vergunningaanvraag in te dienen bij de gemeente Haarlemmermeer. Met kunst- en vliegwerk en veel...