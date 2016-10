Dikke kus van Gerard Joling voor ouderen in zorgcentrum Westerkim

,,Ik ben ook al best wel oud hoor. Maar met de juiste belichting gaan we nog jaren mee.’’

NIEUW-VENNEP - Hij gaat op de foto met het personeel, zet handtekeningen, schenkt drankjes in voor de ouderen én leest voor. Gerard Joling zorgt vrijdag met zijn aanwezigheid voor gezelligheid in zorgcentrum Westerkim, waar hij op bezoek is in het kader van de Nationale Voorleeslunch.

Door Wessel Mekking - 7-10-2016, 17:08 (Update 7-10-2016, 17:08)

Op bijna honderd plekken wordt op deze Nationale Ouderendag voorgelezen, vertelt Maartje Bolt van De Leescoalitie, die de lunches organiseert. Joling werd benaderd, omdat hij hart heeft voor ouderen en ’goed ligt bij de doelgroep’, vertelt zij....