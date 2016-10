Hoofddorps restaurant Lieveling herrijst uit as

Daphne Kriekaard-Hoogland. foto united photos/toussaint kluiters Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Een van de mooiste uitspanningen in Haarlemmermeer, restaurant Lieveling gelegen aan de Toolenburgerplas, werd deze zomer getroffen door brand. Het begon in de keuken en sloeg via het ontluchtingskanaal naar boven. Toen was er geen houden meer aan. Daphne Kriekaard-Hoogland (41), zus van eigenaar Yordy Hoogland, kijkt terug op die ingrijpende gebeurtenis en blikt vooruit. ,,We hopen dat Lieveling begin december weer open kan.’’

Door Hein Flach - 8-10-2016, 8:00 (Update 8-10-2016, 8:00)

Wie restaurant Lieveling een beetje kent - een modern gebouw in de vorm van een nachtvlinder,...