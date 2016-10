Gesprongen waterleiding in Hoofddorp treft 86 huishoudens

HOOFDDORP - Op de Kruiswegin Hoofddorp is in de nacht van donderdag op vrijdag de waterleiding gesprongen. De straat is daardoor bedekt met modder.

Door Jan Balk - 7-10-2016, 8:40 (Update 7-10-2016, 9:35)

De waterleiding wordt gerepareerd. De gemeente Haarlemmermeer verwacht dat de reparatie tot 14.00 uur duurt. Tot die tijd is de Kruisweg ter hoogte van de Boslaan tot aan de Burgemeester van der Willigenlaan afgesloten voor verkeer.

Zo'n 86 huishoudens hebben geen water of nauwelijks water. Er wordt alles aan gedaan om dit probleem te verhelpen.