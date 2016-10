Geen snelle actie aanpak van blauwalg, spartelvijver schoon

HOOFDDORP - Er wordt voorlopig niet opgetreden tegen de blauwalg in de Haarlemmermeerse Bosplas.

Door Bart Boele - 6-10-2016, 21:41 (Update 6-10-2016, 21:42)

,,Het zwemseizoen is bijna afgelopen, de meeste mensen weer aan het werk en naar school zijn en de weersverwachting minder gunstig’’, stelt de gemeente.

De spartelvijver in het Haarlemmermeerse Bos is inmiddels weer algvrij. Ook de kwaliteit van het water in de Toolenburgerplas is goed. De gemeente heeft met Rijnland wel gekeken naar mogelijke acties.

Het water zou kunnen worden behandeld met sterk verdunde waterstofperoxide. Komend voorjaar wordt gekeken of dat nog nodig is of dat de blauwalg spontaan is vertrokken.