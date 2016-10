Gewonde bij straatroof in Hoofddorp

Foto: Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Bij de bushalte Overbos in Hoofddorop heeft donderdagavond een straatroof plaatsgevonden.

Door Internetredactie - 6-10-2016, 21:39 (Update 6-10-2016, 23:02)

Foto: Rowin van Diest

De politie is een Burgernetactie gestart en is een zoekslag gestart. Een man is gewond geraakt bij de straatroof die op een fietspad plaatsvond.

Foto: Rowin van Diest

Er zouden twee daders zijn die een Oost-Europese taal spraken.

Een droeg een grijs vest van het merk Northface, de ander zwarte kleding.

Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt.

Bij het beëindigen van de burgernetactie, rond 23 uur, waren de daders nog niet gevonden.