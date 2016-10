’Gehandicapten Haarlemmermeer blijven aandacht vragen’

Tiny Bus en Nico Honcoop zijn vrijwilligers van de BGH en ervaringsdeskundigen.

NIEUW-VENNEP - Het werk van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) zal altijd nodig blijven, denkt vrijwilliger Nico Honcoop. De slechtziende Venneper loopt geregeld letterlijk tegen zaken aan die hem dwarsbomen. ,,We moeten constant aandacht vragen’’, is zijn ervaring.

Door Wessel Mekking - 6-10-2016, 20:34 (Update 6-10-2016, 20:34)

Honcoop is deze donderdagmiddag een van de ongeveer twintig aanwezigen bij een werklunch van de BGH in buurthuis Het Contact, die wordt gehouden in het kader van de Week van de Toegankelijkheid.

Gemeenteraadsleden, ambtenaren, BGH-vrijwilligers en vertegenwoordigers van zusterorganisaties zijn naar het wijkgebouw in Getsewoud...