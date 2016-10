Vernielde bruggen Getsewoud snel aangepakt

Vernielde panelen van de brug bij het Zomerpark. Bekijk Fotoserie

NIEUW-VENNEP - De vaak vernielde bruggen over de Vivaldisingel bij het Lente- en Zomerpark in Nieuw-Vennep krijgen nog dit jaar leuningen van staaldraad.

Door Wessel Mekking - 6-10-2016, 18:54 (Update 6-10-2016, 18:55)

De glazen platen van de voetgangers- en fietsbruggen worden regelmatig kapotgeslagen. Van die bij het Zomerpark zijn momenteel vier panelen vernield.

Ook de andere vijf bruggen over de Vivaldi- en Nabuccosingel in de Vennepse wijk Getsewoud zijn vaak het doelwit van vandalen. Al deze oeververbindingen krijgen de komende jaren leuningen van staaldraad, was begin dit jaar al bekend.

De komende maanden...