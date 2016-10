Schipholdraaibrug open voor verkeer

SCHIPHOL-OOST - De Schipholdraaibrug nabij Schiphol-Oost is weer open voor het verkeer.

Daardoor kunnen automobilisten op de Schipholdijk (N232) ook weer gebruik maken van de verbinding met de A9, die loopt via de Schipholdraaibrug. Omdat de brug in 2014 bij werkzaamheden was verzakt, werd hij afgesloten. Gemotoriseerd verkeer werd sindsdien omgeleid.