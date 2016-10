Reptielenopvang Zwanenburg wil uitbreiden

Foto Rien Floris Rob Dumont.

ZWANENBURG - De Reptielenopvang in Zwanenburg wil haar onderkomen aan de Zwanenburgerdijk/Iepenlaan uitbreiden.

Door Richard Walraven - 6-10-2016, 7:15 (Update 6-10-2016, 7:15)

Directeur/beheerder Rob Dumont van de Reptielenopvang wil dat graag doen door een extra etage te huren van het pand waar het al enige tijd de benedenverdieping in gebruik heeft. ,,We hopen hier snel over in gesprek te komen met onze huisbaas’’, aldus Dumont. Plannen om met de opvang naar Amsterdam te verhuizen zijn voorlopig van de baan.

De uitbreiding is volgens Dumont geen luxe. ,,Eigenlijk zitten we al jaren in...