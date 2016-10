Oma Franka leest voor in bibliotheek Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - Opa’s en oma’s staan dit jaar centraal in de Kinderboekenweek, die woensdag van start ging in de bibliotheek in Nieuw-Vennep. Dus mocht oma Franka Bolt een zeer jeugdig publiek voorlezen. Dat gebeurde overigens niet vrijblijvend, de bibliotheek had een heuse voorleeswedstrijd georganiseerd.

Door Richard Walraven - 5-10-2016, 17:12 (Update 5-10-2016, 17:16)

Ondanks een verdienstelijke poging met een van de Kikker-boekjes van Max Velthuijs, viel oma Franka niet in de prijzen. De winnaar van de voorleeswedstrijd werd opa Koos van der Laan. De tweede prijs ging naar oma Wilma van der Laan en de derde prijs naar oma Sita Burgers.

De voorleesjury koos opa Koos boven de andere deelnemers vanwege zijn duidelijke voordracht. Bovendien bracht hij de emotie uit zijn verhaal goed over op zijn jeugdige toehoorders.

De Kinderboekenweek krijgt zaterdag een vervolg met het Kinderboekenfeest in het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Alle kinderen van zes tot en met twaalf jaar zijn dan van 12 tot 17 uur welkom met opa’s, oma’s en ouders. Voor kaarten zie: www.hetcultuurgebouw.nl