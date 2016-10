'Haarlemmermeer Meestert' voert actie in Tweede Kamer

HOOFDDORP - Een vaste groep onderwijzers, twaalf mannen werkzaam op een basisschool in Haarlemmermeer, heeft zich verenigd in ’Haarlemmermeer Meestert’. Zij pleit voor meer meesters in het onderwijs.

Door Hein Flach - 5-10-2016, 16:57 (Update 5-10-2016, 16:57)

Gemiddeld is slechts een op de tien leerkrachten in het basisonderwijs een man. Die verhouding moet veranderen, vindt ’Haarlemmermeer Meestert’.

Een van de initiatiefnemers is René Rusman, onderwijzer op obs De Optimist in Hoofddorp. Op zijn school werken op twaalf groepen twee meesters. Hij wijst erop dat de ’local community’ Haarlemmermeer Meestert niet op zichzelf...