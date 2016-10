Allerlaatste weken voor de Zusterflat

foto Richard Stekelenburg Nathouden om stuiven tegen te gaan.

HAARLEM - De finale sloop van de oude Zusterflat naast het Spaarne Gasthuis aan de Boerhaavelaan in Schalkwijk is begonnen. De klus, toevertrouwd aan sloopbedrijf Van Berkel uit Winkel (West-Friesland), zal nog wel een paar weken in beslag nemen, zo is de inschatting.

Door Richard Stekelenburg - 5-10-2016, 18:08 (Update 5-10-2016, 18:08)

Langzaam maar gestaag wordt het gebouw momenteel met een grote grijper van noord naar zuid ’weggehapt’. Het plan is om straks ook vanaf de andere kant te gaan slopen - van beide kanten richting het midden dus. Daar bevindt...